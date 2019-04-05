Брайан Бурк: «Интервью с Якуповым – худшее в моей жизни. Он был дерзким и неприятным»

Теги Торонто Брайан Бурк НХЛ Наиль Якупов Хоккей

Бывший генеральный менеджер «Торонто» Брайан Бурк поделился воспоминаниями о разговоре с Наилем Якуповым перед драфтом НХЛ-2012.

«Мы не собирались его выбирать. Интервью с ним перед драфтом было худшим в моей жизни. Ужасное. Он был дерзким, неприятным и угрюмым.

Один из наших лучших скаутов Джон Лилли буквально сражался с ним во время интервью», – рассказал Бурк в подкасте Spittin’ Chiclets.

В результате «Эдмонтон» выбрал Якупова под первым номером на драфте, «Торонто» – защитника Моргана Райлли под пятым.

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