Брайан Бурк: «Интервью с Якуповым – худшее в моей жизни. Он был дерзким и неприятным»

Бывший генеральный менеджер поделился воспоминаниями о разговоре с перед драфтом НХЛ-2012.

«Мы не собирались его выбирать. Интервью с ним перед драфтом было худшим в моей жизни. Ужасное. Он был дерзким, неприятным и угрюмым.

Один из наших лучших скаутов Джон Лилли буквально сражался с ним во время интервью», – рассказал Бурк в подкасте Spittin’ Chiclets.

В результате «Эдмонтон» выбрал Якупова под первым номером на драфте, «Торонто» – защитника Моргана Райлли под пятым.