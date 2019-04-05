Дарюс Каспарайтис: «Надо было перевозить плей-офф КХЛ в Беларусь, там все нормально»

Теги болельщики Дарюс Каспарайтис НХЛ КХЛ Кубок Гагарина коронавирус Хоккей

Бывший защитник сборной России Дарюс Каспарайтис высказался касательно возможного возобновления сезона НХЛ.

Ранее лига приостановила проведение регулярного чемпионата из-за пандемии коронавируса.

– Сезон НХЛ до сих пор официально не отменен, игроки томятся в ожидании. Как вы думаете, стоит ли принять окончательное решение сейчас?

– Думаю, тяжело будет продолжать сезон. Никто же не может тренироваться. Как они будут возвращаться в сезон даже через месяц? Им понадобится недели две-три, чтобы набрать форму.

Самое страшное – как люди будут ходить на хоккей? Я не представляю, как это будет. Они же испугаются ходить на массовые спортивные мероприятия. Это может понести большие последствия за собой.

– Что вы пожелаете болельщикам в такой непростой период?

–  Желаю терпения. Думаю, болельщик никогда не пропадет. Он в любой момент любит свою команду. Хочу также подбодрить спортсменов, чтобы они не падали духом и держали свою форму. Тяжело быть спортсменом, особенно когда ты не знаешь, что будет.

Эта ситуация напоминает мне локаут, когда я надеялся, что вот-вот начну играть. И в таком режиме прошел год. Пусть поскорее все закончится, а ребята поймут, когда смогут продолжить играть.

Жаль, что Кубок Гагарина отменили. Надо было перевозить плей-офф в Беларусь, там все нормально. Все команды там бы играли и выявили обладателя Кубка Гагарина, – сказал Каспарайтис.

По последним данным, в Беларуси зафиксировано 2 578 случаев заражения COVID-19. 26 человек скончались.  

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