Дарюс Каспарайтис: «Надо было перевозить плей-офф КХЛ в Беларусь, там все нормально»

Бывший защитник сборной России Дарюс Каспарайтис высказался касательно возможного возобновления сезона НХЛ.

Ранее лига приостановила проведение регулярного чемпионата из-за пандемии коронавируса.

– Сезон НХЛ до сих пор официально не отменен, игроки томятся в ожидании. Как вы думаете, стоит ли принять окончательное решение сейчас?

– Думаю, тяжело будет продолжать сезон. Никто же не может тренироваться. Как они будут возвращаться в сезон даже через месяц? Им понадобится недели две-три, чтобы набрать форму.

Самое страшное – как люди будут ходить на хоккей? Я не представляю, как это будет. Они же испугаются ходить на массовые спортивные мероприятия. Это может понести большие последствия за собой.

– Что вы пожелаете болельщикам в такой непростой период?

– Желаю терпения. Думаю, болельщик никогда не пропадет. Он в любой момент любит свою команду. Хочу также подбодрить спортсменов, чтобы они не падали духом и держали свою форму. Тяжело быть спортсменом, особенно когда ты не знаешь, что будет.

Эта ситуация напоминает мне локаут, когда я надеялся, что вот-вот начну играть. И в таком режиме прошел год. Пусть поскорее все закончится, а ребята поймут, когда смогут продолжить играть.

Жаль, что отменили. Надо было перевозить плей-офф в Беларусь, там все нормально. Все команды там бы играли и выявили обладателя Кубка Гагарина, – сказал Каспарайтис.

По последним данным, в Беларуси зафиксировано 2 578 случаев заражения COVID-19. 26 человек скончались.

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