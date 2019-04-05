Дарюс Каспарайтис: «США не самая лучшая страна в мире. Понимаем это, когда появляются проблемы»

Бывший защитник сборной России Дарюс Каспарайтис рассказал о ситуации с коронавирусом в США.

– Ситуация особенно страшная в Нью-Йорке, там каждый день умирают по 700 пациентов. У вас есть знакомые оттуда?

– Я знаю много народу оттуда, разговаривал с некоторыми, ни у кого нет знакомых с коронавирусом. Просто в Нью-Йорке остров, который можно пробежать наискосок за два-три часа. Это самый опасный в плане вируса остров. Но у меня нет вообще заболевших знакомых.

– Нет ли ощущения, что в США недостаточно хорошо подготовились к вирусу?

– Я думаю, что Америка считается самой лучшей страной в мире. Но, когда у нас появляются какие-то проблемы, мы понимаем, что США не самая лучшая страна. Этот патриотизм иногда сказывается в плохую сторону. У нас федеральный режим, людям тяжело чего-то достичь. В каждом городе, штате есть свои законы, и только потом уже они переходят в федеральный закон.

Конечно, я удивлен, что в такой богатой и большой стране, как Америка, не могут до сих пор позволить всем людям сделать тестирование на коронавирус.

– То есть у вас тоже нет такой возможности?

– Только если ты болеешь или думаешь, что ты болеешь. А если ты здоров, но хочешь провериться, тебя не примут. В Корее есть же тесты, которые могут показать, был у тебя уже вирус или нет, – сказал Каспарайтис.

США лидирует по числу подтвержденных случаев коронавируса. По последним данным, в стране больше 555 тысяч заболевших.