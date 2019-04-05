Николай Голдобин: «Понял, что в НХЛ менеджерам и тренерам верить нельзя. Обещают одно, а делают другое»

Форвард ЦСКА Николай Голдобин прокомментировал свое положение в предыдущем клубе – .

– Вы набирали в АХЛ по очку практически за каждую игру. Сложно ли было себя мотивировать после основной команды?

– Мне было очень тяжело. Ходил расстроенный, поникший. Я не ожидал, что так произойдет. Летом подписал двусторонний контракт – думал, что у меня будет офигенный год и следом я подпишу еще один, но все пошло не плану.

– Генеральный менеджер «Ванкувера» говорил в сентябре, что ждет вас в числе топовых форвардов команды.

– За все эти годы я понял, что генеральным менеджерам и тренерам верить нельзя. Они обещают одно, а делают другое. Когда меня спустили в фарм, генеральный сказал, что будет стараться всеми силами обменять меня, потому что, по его мнению, я игрок . Но ничего подобного не произошло.

– Еще и выставили на драфт отказов. Наверное, в «Ванкувер» вам точно больше не хочется.

– Посмотрим, как сложится жизнь. При нынешнем тренере, конечно, не очень хотелось бы. Но после моего ухода фанаты писали мне миллион сообщений о том, как они будут скучать. Меня там очень любят. Это приятно, – сказал Голдобин.