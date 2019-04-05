Никита Задоров: «Никогда не говорил, что ненавижу Россию. Но моим детям будет безопаснее в США»

Защитник «Колорадо» Никита Задоров прокомментировал свои слова о жизни в США.

«Считаю, неправильно загонять человека в рамки. Если человек хочет прогрессировать, он должен играть с лучшими в мире. Нет ничего зазорного, чтобы попробовать себя в . Платить за это деньги правительству? За что – непонятно.

Мой пример. Я воспитанник ЦСКА, начинал в «Белых Медведях», потом тренер перевел нас в ЦСКА. Мы ездили на турниры, на сборы, все за счет наших родителей. Клюшки, форму тоже покупали родители.

Меня воспитали родители, это они в меня вкладывались, а не правительство. Я русский, я горжусь этим, но почему я не могу выбрать, где я хочу быть, и должен платить за это какой-то налог?

То, что я сказал, что моей семье лучше в Америке, – это на данный момент. Я никогда не говорил, что ненавижу Россию и что я не патриот. Я дом строю в России, хотел бы там жить.

Но в нашей стране нет системы, стабильности. Для моих детей будет безопаснее здесь. Здесь знаешь, что если вложишь деньги, то они не зависят от цен на нефть. Стабильность – самое главное. Я бы хотел жить в России, я люблю нашу страну», – сказал Задоров в прямом эфире в инстаграме.

Никита Задоров: «В России пожилые люди выживают. Мы можем жить лучше, и я хочу требовать этого от государства»