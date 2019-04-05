Быков о словах Путина про печенегов: «Мы из любых бед всегда выходили победителями, с высоко поднятой головой»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков одобрил действия правительства России в борьбе с пандемией коронавируса.

«Смотрю новости, мне кажется, государство старается реагировать, и новый премьер-министр активно и грамотно ведет эту работу вместе с Собяниным, членами правительства.

Сравнивая со Швейцарией, другими странами Европы, Россия все грамотно делает, чтобы избежать пика, когда больницы перегружены и не было бы возможности оказать людям помощь. Мне импонируют шаги, которые предпринимает Россия.

Путин высказался о печенегах и половцах? Действительно, в Россию какие только беды не приходили с разных сторон, но мы всегда выходили из них победителями, с высоко поднятой головой. Это один из примеров того, что и с этим должны справиться.

Мне кажется, в России реагируют на эту ситуацию лучше, чем в странах Европы. В Италии очень тяжелая ситуация, в Швейцарию оттуда тоже все моментально перешло. Не были приняты жесткие меры, правительства стараются по-другому реагировать. Тоже неплохо, но в Испании тяжеловато, во Франции тоже. Идет и информационная эпидемия, иногда непросто отделить зерна от плевел», – сказал Быков.

По последним данным, в России за последний день выявлено 1786 новых случаев заражения. Всего заболело 11 917 человек, скончались – 94.