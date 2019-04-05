Гавриков о возвращении в Россию: «Десятки людей до сих пор в аэропорту в Нью-Йорке. У них нет возможности улететь»

Защитник Владислав Гавриков рассказал о возвращении в Россию из США в условиях пандемии коронавируса.

– Когда прилетели в Россию?

– В прошлую субботу. Мы с женой сейчас в Санкт-Петербурге.

– Соблюдаете обязательный двухнедельный карантин после прилета из-за границы?

– Да, но мы и раньше дома сидели. В выходные к нам приходил врач, осмотрел, померил температуру. Сказал, что все в порядке, но надо сидеть в квартире. В принципе мы никуда и не собирались выходить, сознательно относимся к этой ситуации. В Америке тоже сидели дома две недели до момента отъезда.

– В инстаграме у вашей жены видела, что вы добирались до аэропорта 9 часов на машине, а в итоге рейс отменили. Как вы смогли улететь?

– Сложности были. Сначала отменили наш рейс Коламбус – Нью-Йорк. К счастью, письмо на почту мы получили за два дня до вылета. Успели заказать машину, сдали квартиру, и с вещами отправилась в аэропорт Нью-Йорка. Там и ехать на самом деле недалеко – всего 9 часов. Когда мы подъезжали к Нью-Йорку, буквально пару часов оставалось ехать, нам позвонили и сказали, что наш рейс в Россию отменен.

Люди со всей Америки добирались, и тут такая ситуация. Нас кормили каждый день «завтраками», в итоге сказали, что все люди, застрявшие в аэропорту, не поместятся в один самолет. Мы прождали 3 дня, в итоге купили билеты с пересадками. Самое главное, что добрались и сейчас дома, а десятки людей до сих пор в аэропорту в Нью-Йорке, у которых нет возможности купить билеты, улететь, оплатить проживание.

– Много пересадок было?

– Мы летели Нью-Йорк – Амстердам – Минск, а оттуда на поезде до Питера.

– С ума сойти. Почему вообще приняли решение вернуться в Россию, ведь первые недели карантина провели в Америке?

– Ждали, как будет развиваться ситуация, смотрели что там с сезоном будет. Когда поняли, что количество зараженных в США растет с бешеной прогрессией, решили вернуться в Россию. Все-таки проще быть дома, в своей квартире, так спокойнее. Плюс поближе к семье и друзьям. К тому же у нас в скором времени заканчивалась аренда квартиры, стоял вопрос, продлевать ее или нет. Никто же не знает, что будет с чемпионатом. К тому же границы могли вообще закрыть, и мы бы уже не смогли улететь. В итоге сейчас так и произошло, – сказал Гавриков.