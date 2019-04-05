60% фанатов в Северной Америке будут испытывать дискомфорт на аренах после возобновления сезона (Scout 360)

Спортивные лиги Северной Америки могут недосчитаться болельщиков на аренах после того, как соревнования будут возобновлены после пандемии коронавируса, сообщает Scout 360.

По данным исследования, 60% болельщиков в течение как минимум нескольких месяцев не будут чувствовать себя комфортно при посещении спортивных мероприятий.

Также, согласно исследованию, 80% фанатов считают решение о приостановке лиг правильным, но выражают надежду на то, что оно носит временный характер.

Более 70% опрошенных заявили, что смотрят спортивные соревнования. При этом почти каждый пятый заявил, что «уже сходит с ума» без просмотра матчей.

Сезоны НХЛ, и МЛС были приостановлены в марте, главная лига бейсбола перенесла открытие на неопределенный срок.

Кроме того, пока нет ясности и с тем, начнется ли в запланированные сроки сезон .