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    60% фанатов в Северной Америке будут испытывать дискомфорт на аренах после возобновления сезона (Scout 360)

    Теги болельщики рейтинги МЛС НБА НХЛ НФЛ MLB стадионы стадионы коронавирус Хоккей

    Спортивные лиги Северной Америки могут недосчитаться болельщиков на аренах после того, как соревнования будут возобновлены после пандемии коронавируса, сообщает Scout 360.

    По данным исследования, 60% болельщиков в течение как минимум нескольких месяцев не будут чувствовать себя комфортно при посещении спортивных мероприятий.

    Также, согласно исследованию, 80% фанатов считают решение о приостановке лиг правильным, но выражают надежду на то, что оно носит временный характер.

    Более 70% опрошенных заявили, что смотрят спортивные соревнования. При этом почти каждый пятый заявил, что «уже сходит с ума» без просмотра матчей.

    Сезоны НХЛ, НБА и МЛС были приостановлены в марте, главная лига бейсбола MLB перенесла открытие на неопределенный срок.

    Кроме того, пока нет ясности и с тем, начнется ли в запланированные сроки сезон НФЛ

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