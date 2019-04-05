Роман Ротенберг: «Чтобы хоккеисты тренировались дома, ФХР запускает дистанционную программу Redmachine Online»

запустила дистанционную программу тренировок по Национальной программе подготовки хоккеистов «Красная машина», сообщил первый вице-президент федерации .

«Чтобы хоккеисты тренировались дома, ФХР запускает программу Redmachine Online. Очевидно, что процесс тренировок должен быть непрерывным и эффективным. В рамках нашей программы будут разработаны и интегрированы в мобильное приложение «НППХ Красная машина» видео-уроки для спортсменов, тренеров и врачей, позволяющие поддерживать физическую форму в максимальном тонусе и обеспечить непрерывный тренировочный процесс.

Помимо базовых занятий в домашних условиях, туда войдет комплекс специализированных упражнений по профилактике травм, восстановлению после повреждений.

Представленные упражнения будут эффективны не только сейчас, когда нельзя выходить на улицу для поддержания формы, но и в период полноценной подготовки к сезону, а также в течение хоккейного сезона. Комплексы упражнений будут разными, они разработаны для широкого круга людей, занимающихся хоккеем – профессиональных игроков, тренеров, врачей команд, воспитанников ДЮСШ.

Помимо этого, мы создали группы для всех кандидатов в юниорские и молодежную сборные, где мы ежедневно загружаем комплекс упражнений для занятий в период отсутствия тренировок, знаем, что у всех наших хоккеистов профессиональный подход к делу, но занятия должны быть тщательно спланированы и системны.

На регулярной основе тренеры по физической подготовке направляют игрокам все необходимые видеоматериалы, планы тренировок, медицинская служба ФХР направляет рекомендации по питанию, которые важно соблюдать в отсутствие ледовых занятий», – сообщил Ротенберг.