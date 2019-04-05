Роман Ротенберг: «Чтобы хоккеисты тренировались дома, ФХР запускает дистанционную программу Redmachine Online»

Теги ФХР интернет Роман Ротенберг детский хоккей ТАСС коронавирус Хоккей

ФХР запустила дистанционную программу тренировок по Национальной программе подготовки хоккеистов «Красная машина», сообщил первый вице-президент федерации Роман Ротенберг

«Чтобы хоккеисты тренировались дома, ФХР запускает программу Redmachine Online. Очевидно, что процесс тренировок должен быть непрерывным и эффективным. В рамках нашей программы будут разработаны и интегрированы в мобильное приложение «НППХ Красная машина» видео-уроки для спортсменов, тренеров и врачей, позволяющие поддерживать физическую форму в максимальном тонусе и обеспечить непрерывный тренировочный процесс.

Помимо базовых занятий в домашних условиях, туда войдет комплекс специализированных упражнений по профилактике травм, восстановлению после повреждений.

Представленные упражнения будут эффективны не только сейчас, когда нельзя выходить на улицу для поддержания формы, но и в период полноценной подготовки к сезону, а также в течение хоккейного сезона. Комплексы упражнений будут разными, они разработаны для широкого круга людей, занимающихся хоккеем – профессиональных игроков, тренеров, врачей команд, воспитанников ДЮСШ.

Помимо этого, мы создали группы для всех кандидатов в юниорские и молодежную сборные, где мы ежедневно загружаем комплекс упражнений для занятий в период отсутствия тренировок, знаем, что у всех наших хоккеистов профессиональный подход к делу, но занятия должны быть тщательно спланированы и системны.

На регулярной основе тренеры по физической подготовке направляют игрокам все необходимые видеоматериалы, планы тренировок, медицинская служба ФХР направляет рекомендации по питанию, которые важно соблюдать в отсутствие ледовых занятий», – сообщил Ротенберг. 

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья