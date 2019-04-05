Агент Скабелки: «Не нравится подача информации от «Барыса». Мы якобы торгуемся и выбиваем больше денег»

Шуми Бабаев, агент главного тренера , высказался о переговорах по новому контракту.

– Есть ли продвижение по поводу контракта Скабелки с «Барысом»?

– Нет.

– С чем связана такая пауза?

– Есть несколько факторов, но, в частности, деньги вообще ни при чем.

Сборная? Я говорил, мое личное мнение: нереально быть тренером «Барыса» и не быть тренером сборной Казахстана. В условиях Казахстана это невозможно.

– Вы разговаривали по этому поводу с Андреем Владимировичем?

– Он это понимает.

– Но от своей позиции не хочет отступать?

– Да.

– По поводу . В «Барысе» сказали, что это слишком дорогой игрок для них.

– В «Барысе» много что говорят. Но они даже не спрашивали про Доуса, никаких цифр мы не говорили, сам игрок тоже не говорил, что готов приехать.

Наверное, виртуально «Барыс» думает, что для них это дорогой игрок. Но с «Барысом» мы даже близко не обсуждали Доуса.

Странно читать, что «Барыс» прибавляет деньги Скабелке, а мы якобы торгуемся и выбиваем больше денег, чтобы Андрей работал.

Это несправедливые суждения. Подача информации от «Барыса» интересная, нам она не очень нравится. «Барыс» один раз озвучил свои цифры, с тех пор никаких обсуждений по этому вопросу не было.

– Но «Барыс» действительно предложил Скабелке улучшенный контракт?

– Да, это правда. Но с нашей стороны не было никакого ответа по контракту, у нас даже изначально не было запроса, сколько вы заплатите.

Просто они позвонили и предложили новый контракт, на этом все.

– Правда ли, что к Скабелке есть предметный интерес от ?

– Есть команды, который звонят и спрашивают, свободен ли Андрей.

Я объясняю ситуацию: клубы говорят, если вы не остаетесь в «Барысе», мы готовы разговаривать. Интерес есть не только от «Локомотива», это несколько клубов .

Но никаких переговоров нет, просто интерес. Тот же «Локомотив» и другие команды, я знаю, что у них по три-четыре кандидата на должность главного тренера, – сказал Бабаев.