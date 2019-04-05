Скабелка – главный претендент на пост тренера «Локомотива» («СЭ»)

Андрей Скабелка, скорее всего, возглавит «Локомотив», сообщает «Спорт-Экспресс».

Последние два года специалист работал с «Барысом».

Под его руководством в сезоне-2018/19 команда дошла до четвертьфинала Кубка Гагарина.

Сезон-2019/20 был досрочно завершен из-за коронавируса. Во втором раунде плей-офф клуб должен был сыграть в «Сибирью».

Также отмечается, что в «Локомотив» перейдет защитник «Барыса» Атте Охтамаа.

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