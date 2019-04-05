Алексей Шевченко: «Из КХЛ бегут десятки игроков, потому что здесь тупик. Алтыбармакяну в «Сочи» предъявляли за видеоблог»

Журналист «Спорт-Экспресса» поделился мнением о подписании контракта новичка с «Чикаго» форвардом «Сочи» .

«Лично для меня такие отъезды говорят об общем уровне гораздо больше, чем, когда за океан отправляются звезды. Понятно, почему уезжал Никита Гусев или Вадим Шипачев. Они всего добились, им хотелось попробовать выступить на другом уровне. А Андрей, , Александр Кадейкин да еще десятки хоккеистов уезжают потому, что здесь тупик.



Посмотрите на Алтыбармакяна. Сначала он был в системе СКА, которая хоть и считается сильной, но на самом деле мало кому дает развиваться. Безусловные таланты пробиваются, но в хоккее не только они определяют игру. В «Сочи» к форварду относились непонятно.

говорит, что у хоккеиста «проблемы в голове». Дескать, он с ним несколько раз беседовал, и нападающий должен «все правильно понять». Вот Алтыбармакян и понял: надо скорей уезжать из России, пусть на два года.

К нему предъявляли какие-то странные претензии, например, считали, что собственный видеоблог «мешает тренироваться», а он вместо отдыха монтирует клипы. Ну, нормально, а? И я уверен, что это не сочинская проблема, а общая. Вот такие люди у нас работают в клубах.

Мы можем сколько угодно сейчас сидеть по углам и шипеть: «Да кто он такой, пусть едет, ничего у него не получится». Это вообще другой вопрос. Из КХЛ бегут. Из-за того, что здесь странные тренеры, менеджеры, каким-то командам все можно, а с любым легионером носятся, как с ребенком. Андрей едет туда, где будут спрашивать исключительно за то, что он показывает на льду и если что-то пойдет не так, то направят, куда надо. И никаких бесед со странными выводами», – написал Шевченко.