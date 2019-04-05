Фетисов об «Адмирале»: «Президент уделяет большое внимание Дальнему Востоку. Без хоккея там будет неправильно»

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Двукратный олимпийский чемпион, ранее куратор «Адмирала» Вячеслав Фетисов прокомментировал сообщение правительства Приморского края о том, что клуб не выступит в следующем сезоне КХЛ.

«Рано или поздно пандемия закончится, и люди будут возвращаться к нормальной жизни. Спорт, культурные мероприятия – это часть развития общества. Если подобное происходит в НХЛ, с которой мы якобы конкурируем, то лига находит средства, чтобы команда не умерла. У нас же таким образом на год выбывал «Спартак», сейчас второй случай. Лига должна брать на себя ответственность, для чего она нам тогда.

Есть осознание того, что у нас огромная страна, у нас живут люди, которые хотят видеть большой спорт у себя на территории. Президент нашей страны уделяет большое внимание Дальнему Востоку, понимая, что там есть развитие. И вдруг мы теряем профессиональный спорт, без хоккея на Дальнем Востоке будет неправильно, будет достаточно много вопросов.

Я совсем недавно общался с губернатором. Но, думаю, у них там своя история, я с уважением отношусь к Олегу Кожемяко, знаю, что он любит спорт», – сказал Фетисов.

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