Жена Малкина о коронавирусе: «В Москве далеко не все осознали, насколько все серьезно»

, жена нападающего «Питтсбурга» , высказалась о распространении в мире.

«Вчера разговаривала с подругой из Москвы. Расстроилась – далеко не все осознали масштаб проблемы. Насколько все серьезно.

В некоторых ресторанах до сих пор много посетителей, как и в торговых центрах. Антисептики используются не везде, многие сотрудники без защитных масок.

Очень волнуюсь за своих друзей и родственников, маму и брата, волнуюсь за стареньких бабушку с дедушкой. За всех наших пожилых людей, для которых эта зараза несет серьезную угрозу здоровью и смертельные риски!

Люди во всем мире включились в борьбу с вирусом, каждый из нас сегодня ответственен за себя и свое окружение.

В Майами мы и наши соседи соблюдаем максимум мер, что говорить, если нам приходится выходить на улицу – по возвращении мы стираем всю свою одежду в режиме санитайз. Перебор? Здесь уже никто так не думает. И если каждый из нас будет бдителен, то мы справимся.

Обязательный минимум сегодня: дезинфицируйте и мойте руки, пейте витамины (в первую очередь С, D, цинк!), старайтесь поддерживать уровень своего иммунитета – лимоны, апельсины, заваривайте себе имбирь каждый день, не выходите из дома без крайней необходимости, обрабатывайте поверхности и дверные ручки дезинфицирующими средствами, стирайте чаще свою одежду, сократите свои контакты до минимума, осознайте серьезность происходящего.

В нашем штате уже закрыто все. Работают только аптеки, госпиталя и продуктовые магазины. У вас в городе? Есть ли все необходимое?», – написала Кастерова в инстаграме.