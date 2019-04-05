Аскаров занял 7-е место в рейтинге драфта-2020 от Крэйга Баттона, Амиров – 19-й

Эксперт TSN Крэйг Баттон представил новый рейтинг драфта НХЛ-2020.

В топ-30 вошли три российских игрока: 17-летний вратарь «СКА-Невы» Ярослав Аскаров (7-е место) и два представителя ) – 18-летний нападающий Родион Амиров (19-е) и 18-летний защитник (28-е).

1. н. Алексис Лафренье («Римуски», QMJHL)

2. н. Тим Штюцле ( , Германия)

3. н. Куинтон Байфилд («Садбери», OHL)

4. н. Коул Перфетти («Сагино», OHL)

5. з. Джейми Дрисдейл («Эри Оттерс», OHL)

6. н. Джек Куинн («Оттава 67», OHL)

7. в. («СКА-Нева», Россия)

8. н. Марко Росси («Оттава», OHL)

9. н. Лукас Рэймонд («Фрелунда», Швеция)

10. н. Хендрикс Лапьер («Шикутими», QMJHL)

…17. н. («Салават Юлаев», Россия)

...28. з. Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев», Россия)

...32. з. Ян Кузнецов (университет Коннектикута, NCAA)

…38. н. Василий Пономарев («Шоуиниган», QMJHL)

....47. н. Александр Пашин («Салават Юлаев», Россия)

…49. н. Даниил Гущин («Маскегон», USHL)

...51. н. Дмитрий Злодеев (МХК «Динамо», МХЛ)

…55. н. Марат Хуснутдинов («СКА-1946», Россия)

...66. н. Егор Соколов («Кейп-Бретон», QMJHL)

...81. н. Павел Тютнев («Локо», МХЛ)

...82. н. Иван Дидковский (МХК «Динамо», МХЛ)

...85. з. Илья Миронов («Локо», МХЛ)

...95. н. Максим Березкин («Локо», МХЛ)