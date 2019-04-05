Коваленко о Кубке Гагарина: «Серия ЦСКА – «Ак Барс» позволит сохранить сезон»

Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко поделился мнением о том, как определить обладателя Кубка Гагарина после того, как турнир был досрочно завершен из-за коронавируса.

– Где-то можно согласиться с теми экспертами, которые говорят, что если обладатели главных трофеев нашего хоккея не будут названы, то мы проявим неуважение к традициям и выбросим сезон из истории. Поэтому здесь можно поискать компромиссные варианты.

Предложение профсоюза – в качестве исключения максимально усилить роль Кубков открытия. Например, в конце августа или начале сентября в серии до двух-трех побед действующие победитель регулярного чемпионата и обладатель Кубка Гагарина-2019 разыгрывают Кубок Гагарина-2020.

Считаем, что такая серия , как действующего обладателя Кубка Гагарина, и «Ак Барса», как второго вслед за ЦСКА клуба чемпионата, привлечет дополнительное внимание к хоккею, позволит сохранить сезон-2020 для нашей истории.

Кстати, такой же сценарий предлагаем и в других лигах. Условно, в МХЛ Кубок Харламова разыгрывают Санкт-Петербург и «Локо», в ВХЛ Кубок Петрова – «Звезда» и «Сарыарка» и так далее.

– Думаете, хоккейное сообщество примет вашу идею?

– У нее есть плюсы и минусы, готовы обсуждать и находить какие-то интересные варианты. Надо понимать, что сезон-2019/20 на 90-95 процентов был проведен, в лигах сыграны тысячи матчей. Нужно ли его выбрасывать из хоккейной истории – большой вопрос, – сказал Коваленко.