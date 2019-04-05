Морозов о приостановке КХЛ: «Ограничения вводят госорганы, без обсуждения с ними разрабатывать сценарии было бы недальновидно»

Президент КХЛ Алексей Морозов ответил на вопросы о том, что решение о приостановке розыгрыш плей-офф из-за коронавируса согласовывалось с государственными органами.

– Большинство комментариев СМИ и болельщиков в интернете обвиняют КХЛ в отсутствии самостоятельности при принятии решений. Можете ли это опровергнуть?

– КХЛ не существует в изоляции от внешнего мира. Да и сложившаяся ситуация уникальна. Какие-то вопросы должны решаться вместе с другими организациями, ведь затронуто столько разных сфер нашей жизни. Требовалось единое решение, которое бы подходило для всех.

– В релизе КХЛ сказано: «после согласования с государственными органами». Почему такое согласование потребовалось, и с кем конкретно лига вела переговоры?

– По-моему, ответ здесь очевиден. Проблема вышла за рамки спорта, ее решают на всех уровнях. Ограничения уполномочены вводить именно государственные органы, поэтому без обсуждения с ними было бы недальновидным разрабатывать какие-то сценарии.

17 марта мы были на совещании с участием министра спорта, представителей РФС и Единой лиги ВТБ. Все высказали пожелания, свое видение ситуации и в итоге приняли то решение, о котором вы все знаете, – сказал Морозов.

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