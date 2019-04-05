Игорь Еронко: «Знаете, какое решение приняла КХЛ? Никакого»

Теги Алексей Морозов КХЛ Кубок Гагарина коронавирус Хоккей

Журналист Игорь Еронко сообщил, что КХЛ не решила, продолжать или приостанавливать розыгрыш Кубка Гагарина.

«А знаете, какое решение приняла КХЛ? Никакого. С чем всех и поздравляю от «СЭ», – написал Еронко в твиттере.

На данный момент по-прежнему неизвестно, будет ли КХЛ продолжать текущий сезон.

По расписанию завтра, 17 марта, должен стартовать второй раунд плей-офф, но из-за коронавируса с турнира уже снялись «Йокерит» и «Барыс».

Два клуба КХЛ снялись с плей-офф. Лига молчит, а хоккеисты не хотят играть без зрителей

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья