Игорь Еронко: «Знаете, какое решение приняла КХЛ? Никакого»

Журналист Игорь Еронко сообщил, что не решила, продолжать или приостанавливать розыгрыш .

«А знаете, какое решение приняла КХЛ? Никакого. С чем всех и поздравляю от «СЭ», – написал Еронко в твиттере.

На данный момент по-прежнему неизвестно, будет ли КХЛ продолжать текущий сезон.

По расписанию завтра, 17 марта, должен стартовать второй раунд плей-офф, но из-за коронавируса с турнира уже снялись «Йокерит» и «Барыс».

Два клуба КХЛ снялись с плей-офф. Лига молчит, а хоккеисты не хотят играть без зрителей