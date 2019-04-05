Игорь Еронко: «Знаете, какое решение приняла КХЛ? Никакого»

Журналист Игорь Еронко сообщил, что КХЛ не решила, продолжать или приостанавливать розыгрыш Кубка Гагарина.
«А знаете, какое решение приняла КХЛ? Никакого. С чем всех и поздравляю от «СЭ», – написал Еронко в твиттере.
На данный момент по-прежнему неизвестно, будет ли КХЛ продолжать текущий сезон.
По расписанию завтра, 17 марта, должен стартовать второй раунд плей-офф, но из-за коронавируса с турнира уже снялись «Йокерит» и «Барыс».
Два клуба КХЛ снялись с плей-офф. Лига молчит, а хоккеисты не хотят играть без зрителей