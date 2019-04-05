Шевченко об остановке плей-офф КХЛ на неделю: «За этим стоит ЦСКА, у них большие призовые за победу»

Теги ЦСКА СКА КХЛ Кубок Гагарина кризис Алексей Шевченко деньги коронавирус Хоккей

Журналист Алексей Шевченко прокомментировал решение КХЛ приостановить розыгрыш Кубка Гагарина на неделю из-за коронавируса.

«КХЛ совершила натуральное самоубийство, приняв такое глупое решение. Плей-офф отложили всего на неделю. 24 марта, понятно, ничего не изменится. Пандемия набирает обороты.

Планируют собрать шесть команд и провести какое-то подобие турнира с непонятной формулой в каком-то из городов. Это все не имеет отношения к Кубку Гагарина. Это другой турнир, никто не будет считать это Кубком Гагарина.

За всем этим стоит ЦСКА. Именно они настаивают на том, что турнир должен проводиться и обязательно нужно разыгрывать Кубок Гагарина. Потому что там стоят большие деньги, большие призовые и бонусы именно за победу в Кубке Гагарина. Никаких других мотивов нет. 

Даже в СКА готовы уже распустить всех по домам, завершить турнир. Но только не ЦСКА», – сказал Шевченко.

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