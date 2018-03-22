СКА, минское «Динамо» и «Спартак» вошли в топ-10 по посещаемости в Европе

Международная федерация хоккея (ИИХФ) представила данные о самых посещаемых клубах сезона-2019/20.

Первую позицию занял швейцарский «Берн». В топ-10 три команды – СКА, минское «Динамо» и «Спартак».

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. «Берн» (Швейцария) – 16 237 в среднем зрителей за матч

2. (Россия) – 16 237

3. «Кельн» (Германия) – 13 333

4. (Германия) – 12 901

5. «Мангейм» (Германия) – 11 891

6. Минск (Беларусь) – 10 666

7. «Фрелунда» (Швеция) – 10 579

8. (Чехия) – 10 330

9. «Цюрих» (Швейцария) – 9349

10. «Спартак» (Россия) – 8913