СКА, минское «Динамо» и «Спартак» вошли в топ-10 по посещаемости в Европе

Международная федерация хоккея (ИИХФ) представила данные о самых посещаемых клубах сезона-2019/20.
Первую позицию занял швейцарский «Берн». В топ-10 три команды КХЛ – СКА, минское «Динамо» и «Спартак».
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. «Берн» (Швейцария) – 16 237 в среднем зрителей за матч
2. СКА (Россия) – 16 237
3. «Кельн» (Германия) – 13 333
4. «Айсбэрен» (Германия) – 12 901
5. «Мангейм» (Германия) – 11 891
6. «Динамо» Минск (Беларусь) – 10 666
7. «Фрелунда» (Швеция) – 10 579
8. «Спарта» (Чехия) – 10 330
9. «Цюрих» (Швейцария) – 9349
10. «Спартак» (Россия) – 8913