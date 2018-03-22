СКА, минское «Динамо» и «Спартак» вошли в топ-10 по посещаемости в Европе

Теги СКА Спартак ИИХФ болельщики рейтинги чемпионат Швейцарии Берн чемпионат Швеции Фрелунда чемпионат Германии чемпионат Чехии Кельн Цюрих Динамо Минск Мангейм КХЛ Айсбэрен Хоккей

Международная федерация хоккея (ИИХФ) представила данные о самых посещаемых клубах сезона-2019/20.

Первую позицию занял швейцарский «Берн». В топ-10 три команды КХЛ – СКА, минское «Динамо» и «Спартак».

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. «Берн» (Швейцария) – 16 237 в среднем зрителей за матч

2. СКА (Россия) – 16 237

3. «Кельн» (Германия) – 13 333

4. «Айсбэрен» (Германия) – 12 901

5. «Мангейм» (Германия) – 11 891

6. «Динамо» Минск (Беларусь) – 10 666

7. «Фрелунда» (Швеция) – 10 579

8. «Спарта» (Чехия) – 10 330

9. «Цюрих» (Швейцария) – 9349

10. «Спартак» (Россия) – 8913

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