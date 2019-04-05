Финский журналист: «КХЛ – единственная глупая топ-лига в мире, не прервавшая сезон»

Теги Йокерит КХЛ кризис коронавирус Хоккей

Финский журналист Iltalehti Пекка Ялонен прокомментировал тот факт, что КХЛ не приостановила сезон из-за пандемии коронавируса.

«Хоккейный сезон в Швеции завершен. SHL отменила оставшиеся матчи.

Единственная (и глупая) топ-лига в мире, которая не прервала или не перенесла игры, – это КХЛ.

Они даже не подтвердили и не сообщили людям в России, что «Йокерит» снялся с плей-офф», – написал Ялонен.

Напомним, ранее «Йокерит» отказался от участия в плей-офф Кубка Гагарина из-за коронавируса.

Серия второго раунда Кубка Гагарина СКА – «Йокерит» должна была начаться 17 марта в Санкт-Петербурге.

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«Йокерит» снялся с плей-офф из-за коронавируса. Кажется, КХЛ тоже остановит сезон

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