Финский журналист: «КХЛ – единственная глупая топ-лига в мире, не прервавшая сезон»

Финский журналист Iltalehti Пекка Ялонен прокомментировал тот факт, что КХЛ не приостановила сезон из-за пандемии коронавируса.

«Хоккейный сезон в Швеции завершен. SHL отменила оставшиеся матчи.

Единственная (и глупая) топ-лига в мире, которая не прервала или не перенесла игры, – это .

Они даже не подтвердили и не сообщили людям в России, что снялся с плей-офф», – написал Ялонен.

Напомним, ранее «Йокерит» отказался от участия в плей-офф Кубка Гагарина из-за коронавируса.

Серия второго раунда Кубка Гагарина СКА – «Йокерит» должна была начаться 17 марта в Санкт-Петербурге.

Майоров о снятии «Йокерита» с Кубка Гагарина: «Прискорбно, что решение принял клуб, а не лига»

КХЛ: «Осознаем ответственность перед болельщиками. Разрабатываем варианты дальнейших действий»

«Йокерит» снялся с плей-офф из-за коронавируса. Кажется, КХЛ тоже остановит сезон