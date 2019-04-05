«Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ из-за коронавируса («Чемпионат»)

Теги СКА Йокерит КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com коронавирус Хоккей

«Йокерит» отказался от дальнейшего участия в плей-офф КХЛ и снялся с чемпионата из-за ситуации с коронавирусом, сообщает «Чемпионат». 

Серия второго раунда Кубка Гагарина СКА – «Йокерит» должна была начаться 17 марта в Санкт-Петербурге.

Ранее власти Финляндии ввели запрет на массовые мероприятия численностью свыше 500 человек.

«Йокерит» первоначально сообщил, что будет проводить матчи без зрителей. 

Число заболевших коронавирусом в Финляндии, по последним данным, достигло 155 человек.

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