«Йокерит»: «Клуб не планирует сниматься с чемпионата КХЛ»

«Йокерит» опроверг информацию о снятии с плей-офф из-за коронавируса, сообщил менеджер по работе с клиентами финского клуба Роман Рябков.

«Такое решение не принято. Если оно было бы принято, то оно бы было оформлено на официальном письме и направлено в КХЛ.

«Йокерит» находится на постоянной связи со всеми заинтересованными сторонами. Клуб не планирует сниматься с чемпионата.

Это может быть либо совместное решение с лигой, либо распоряжение со стороны руководства государства.

То есть либо КХЛ примет решение, либо Финляндия. Мы, повторюсь, находимся на связи со всеми и работаем совместно», – сказал Рябков.

Серия второго раунда Кубка Гагарина СКА – «Йокерит» должна начаться 17 марта в Санкт-Петербурге. «Йокерит» сообщал, что будет проводить матчи без зрителей.

Ранее власти Финляндии ввели запрет на массовые мероприятия численностью свыше 500 человек.

Число заболевших коронавирусом в Финляндии, по последним данным, достигло 155 человек.

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