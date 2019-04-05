Миронов о том, что русские играют в хоккей во время коронавируса: «Это значит, что мы одни не бздим»

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Защитник «Динамо» Андрей Миронов поделился мыслями после победы над «Спартаком» (3:2 ОТ, 4-2). в шестом матче серии Кубка Гагарина.

Матч проходил без зрителей вследствие ограничений, введенных московскими властями для противодействия коронавирусу.

– У нас были зрители. Сидели в одной и во второй ложе. Вообще, тяжело, точнее необычно.

Никогда мы так не играли, в первом периоде ощущения были странные. Заводились благодаря тренерскому штабу, друг друга заводили.

Мы не хотели продлевать серию, а то мало ли что-то еще отменят. Как следующие матчи будут – не знаю.

У нас сейчас два выходных, будем дома сидеть, карантин. Подготовимся нормально, а как будет, так будет.

– Афиногенов заболел, у него температура. Нет опасности, что можете заразиться?

– Да нет, здороваемся. Не переживайте за это. Заразиться можно не только коронавирусом, а как угодно и чем угодно.

– Как играть против ЦСКА?

– Подождите, только матч закончился. Надо отдохнуть, в себя прийти. Кому-то температуру прогнать, кому-то – травмы залечить.

– Во всем мире отменили все чемпионаты, одни русские играют в хоккей. Что это значит?

– Что мы одни не бздим, – сказал Миронов.

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