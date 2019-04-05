Матч «Спартак» – «Динамо» в Кубке Гагарина пройдет без зрителей из-за угрозы коронавируса

приняла решение закрыть болельщикам доступ на трибуны во время шестого матча между и «Динамо» в 1-м раунде Кубка Гагарина.

Красно-белые на данный момент уступают в серии 2–3. Шестая игра должна начаться сегодня, 12 марта, в 19:30.

10 марта стало известно, что в Москве ограничено посещение спортивных мероприятий – не более 5 000 человек. Ограничительные меры связаны с распространением коронавируса.

«Уважаемые болельщики! В связи с решением государственных органов, касающимся введения режима повышенной готовности в Москве, отсутствием у клуба ХК «Спартак» технической возможности и обоснованных критериев недопуска на матч более 5000 человек, КХЛ приняла решение о проведении 12 марта 2020 года шестого матча серии 1/4 финала Западной конференции между «Спартаком» и московским без зрителей.

Просим вас с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Возврат денежных средств за купленные билеты будет осуществлен в полном объеме и начнется 13 марта 2020 года. Вся информация о порядке возврата билетов будет размещена на сайте ХК «Спартак».

Следить за матчем вы сможете в эфире телеканалов «Матч ТВ», КХЛ ТВ, КХЛ ТВ HD. Учитывая сложившуюся ситуацию, КХЛ проведет бесплатную трансляцию матча на официальном канале КХЛ в Youtube», – сказано в заявлении лиги.