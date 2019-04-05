НХЛ порекомендовала клубам не проводить тренировки и командные собрания из-за коронавируса

Теги Вашингтон НХЛ Даррен Дрегер коронавирус Хоккей

НХЛ выпустила заявление в связи с ситуацией с распространением коронавируса

«Учитывая неопределенность в отношении дальнейших шагов, касающихся коронавируса, клубам рекомендуется не проводить сегодня утренние раскатки, тренировки и командные собрания», – говорится в заявлении НХЛ.

«Вашингтон», в частности, уже сообщил об отмене утренней раскатки. По информации журналиста Даррена Дрегера, все команды отменили утренние раскатки.

НХЛ пока не объявила остановку сезона. Но сегодня вечером, скорее всего, это случится

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья