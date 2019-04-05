НХЛ порекомендовала клубам не проводить тренировки и командные собрания из-за коронавируса

НХЛ выпустила заявление в связи с ситуацией с распространением коронавируса.

«Учитывая неопределенность в отношении дальнейших шагов, касающихся коронавируса, клубам рекомендуется не проводить сегодня утренние раскатки, тренировки и командные собрания», – говорится в заявлении НХЛ.

«Вашингтон», в частности, уже сообщил об отмене утренней раскатки. По информации журналиста Даррена Дрегера, все команды отменили утренние раскатки.

НХЛ пока не объявила остановку сезона. Но сегодня вечером, скорее всего, это случится