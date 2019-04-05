Мозякин продолжит играть за «Магнитку». Ему исполнится 39 этой весной

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Нападающий «Металлурга» Сергей Мозякин не завершит игровую карьеру по окончании сезона.

Уральский клуб объявил, что форвард продолжить выступать в составе команды.

«Сергей Мозякин продолжит игровую карьеру в магнитогорском «Металлурге». 

В настоящий момент клуб готовит предложение с учетом принятого потолка зарплат КХЛ», – сказано в сообщении на сайте команды.

В минувшем регулярном чемпионате Мозякин набрал 41 (15+26) очко, став лучшим бомбардиром «Металлурга». В плей-офф на счету форварда 5 (2+3) очков в 5 играх с «Барысом».

В конце марта Мозякину исполнится 39 лет.

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