«Барыс» не продает билеты на игры с «Сибирью». В Казахстане запретили массовые мероприятия, хотя случаев коронавируса нет

приостановил продажу билетов на домашние игры 2-го раунда Кубка Гагарина с «Сибирью», запланированные на 17 и 19 марта.

Действия клуба обусловлены мерами по предотвращению распространения коронавируса.

«Уважаемые болельщики, хоккейный клуб «Барыс» вынужден временно приостановить продажу билетов на первые матчи второго раунда плей-офф до принятия окончательного решения правительства по данному вопросу», – сказано в сообщении на сайте клуба.

По официальной информации, в Казахстане на данный момент не зарегистрированы случаи заражения коронавирусом. Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов так описал на брифинге превентивные меры в стране:

«В Казахстане не зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции. Уважаемые казахстанцы, призываю верить только официальным источникам информации, не создавать ажиотаж, придерживаться и соблюдать меры профилактики здоровья.

Президентом страны поставлены конкретные задачи по недопущению распространения коронавирусной инфекции. В целях недопущения ввоза инфекции, защиты жизни и здоровья населения, с 13 марта вводится запрет на проведения массовых мероприятий – праздничных, спортивных, зрелищно-культурных массовых мероприятий, проведение конференций, семинаров, выставок и других.

Усилен санитарно-дезинсекционный режим на объектах здравоохранения, образования, массового пребывания и жизнеобеспечения».

Всемирная организация здравоохранения в среду признала ситуацию с коронавирусом пандемией.