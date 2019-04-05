Антон Слепышев: «У Капризова есть отличный потенциал, чтобы пойти по пути Макдэвида»

Форвард ЦСКА Антон Слепышев высказался касательно игры с и Тэйлором Холлом.

Нападающие вместе выступали за .

– В «Эдмонтоне» вы играли в звене с Коннором Макдэвидом и , можете сравнить их с нынешними партнерами?

– Макдэвид – суперзвезда мирового хоккея, посчастливилось провести с ним и Холлом несколько матчей на старте эдмонтоновской карьеры. Не сомневаюсь, что у того же есть отличный потенциал, чтобы пойти по пути Макдэвида.

Но сравнивать эти звенья трудно – в «Эдмонтоне» сыграл не так много, а вот в нашей армейской тройке мы провели уже полсезона и чувствуем друг друга хорошо, – сказал Слепышев.