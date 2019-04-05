Антон Слепышев: «У Капризова есть отличный потенциал, чтобы пойти по пути Макдэвида»

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Форвард ЦСКА Антон Слепышев высказался касательно игры с Коннором Макдэвидом и Тэйлором Холлом.

Нападающие вместе выступали за «Эдмонтон».

– В «Эдмонтоне» вы играли в звене с Коннором Макдэвидом и Тэйлором Холлом, можете сравнить их с нынешними партнерами?

– Макдэвид – суперзвезда мирового хоккея, посчастливилось провести с ним и Холлом несколько матчей на старте эдмонтоновской карьеры. Не сомневаюсь, что у того же Кирилла Капризова есть отличный потенциал, чтобы пойти по пути Макдэвида. 

Но сравнивать эти звенья трудно – в «Эдмонтоне» сыграл не так много, а вот в нашей армейской тройке мы провели уже полсезона и чувствуем друг друга хорошо, – сказал Слепышев.

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