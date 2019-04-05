«Авангард» подал запрос в КХЛ об инциденте с Бурмистровым. Его не удалили за контакт с судьей («Матч ТВ»)

подал запрос в дисциплинарный комитет КХЛ после матча с (5:2, 1-0 в серии) касательно действий форварда Александра Бурмистрова, сообщает «Матч ТВ».

На 39-й минуте матча нападающий Кирилл Семенов забил гол в ворота . Отмечается, что Бурмистров выбросил шайбу из ворот, попав в ногу главного судьи Константина Оленина, но не был наказан за свои действия.

Напомним, по ходу регулярного чемпионата несколько игроков были дисквалифицированы за контакт с арбитрами, в том числе форвард «Авангарда» Брэндон Макмиллан.

Форвард «Авангарда» Макмиллан дисквалифицирован на два матча за атаку судьи

Защитник «Сибири» Ермаков дисквалифицирован на 2 матча за столкновение с судьей