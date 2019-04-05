Только Овечкин забил больше половины голов в гостях среди топ-8 лучших снайперов в истории НХЛ

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Миннесотой» (4:3).

Россиянин забросил 355-ю и 356-ю шайбы в чемпионатах НХЛ на выезде и вышел на третье место по этому показателю в истории, обогнав Яромира Ягра (355).

Рекордсмен по голам в гостях – Уэйн Гретцки (402), у Стива Айзермана 362 шайбы.

Также Овечкин лидирует по проценту голов в гостях (50,6%) среди топ-8 лучших снайперов в истории лиги. Всего россиянин забросил 703 шайбы в регулярках.

Второе место по этому показателю занимает (47,6%) – 353 гола на выезде, всего – 741.

шестой результат – 45% (402 шайбы в гостях из 894).

Овечкин сделал дубль, забив 45-й гол в сезоне и догнав Мэттьюса. У Пастрняка 47 шайб