Игорь Еронко: «Олимпиада в Пекине будет с энхаэловцами. Заплатят порядка 50 млн долларов»

Журналист Игорь Еронко поделился информацией о том, что хоккеисты из сыграют на .

«Кстати, Олимпиада в Пекине будет с энхаэловцами. За это немало заплатят, потому что одна из трех китайских хоккейных партий победила. В Сочи отдали порядка 40 миллионов долларов.

В Пекине отдадут порядка 50, но организационный комитет ОИ этого очень хочет. Плюс МОК даст возможность НХЛ публиковать фотки и видосы.

Я делал запрос Дэйли на этот счет, и он, как всегда, ничего не сказал, хотя из его слов всегда можно много чего извлечь.

В Пекине соберется крутая сборная России. Нашелся бы еще кто-то, кто смог бы ей управлять. Пока рисуется только Знарок, но с надстройкой: им нужно управлять», – написал Еронко в телеграме.

Фридман об ОИ-2022: «МОК и ИИХФ заявили о готовности выполнить требования НХЛ»