Роман Ротенберг: «Все владельцы клубов НХЛ против поездки на ОИ-2022»

Первый вице-президент ФХР прокомментировал информацию о том, что игроки могут выступить на .

«Не знаю даже, откуда идет информация, что НХЛ поедет в Китай. От официальных лиц подобной информации точно нет.

Если помните, в 2018 году были такие же переговоры. Ничего здесь не поменялось, позиция владельцев клубов не изменилась.

Все владельцы против поездки в Китай, это связано с коммерцией. А спекуляции – они будут всегда, они были и в прошлый раз», – сказал Ротенберг.

Ранее инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что ИИХФ и МОК готовы выполнить требования НХЛ, чтобы игроки лиги приняли участие в Олимпийских играх 2022 года.