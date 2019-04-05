Генменеджер «Монреаля»: «Ковальчук выбрал «Вашингтон», он хочет выиграть Кубок Стэнли в этом году»

Генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен прокомментировал обмен форварда Ильи Ковальчука в «Вашингтон».

«Кови хотел получить шанс выиграть Кубок Стэнли в этом году. Он выбрал переход в «Вашингтон».

Мы работали над этим вместе и заключили сделку, которая будет полезна и игроку, и организации. Обмен Кови туда, где ему бы не нравилось, в мои планы не входил», – сказал Бержевен.

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