Экс-жена Зайцева: «В Америке на первом плане дети, женщины, животные и только затем мужчины»

Маргарита Готовцева, бывшая жена защитника «Оттавы» Никиты Зайцева, поделилась мнением о своем конфликте с хоккеистом.

Ранее Зайцев со своими родственниками отобрал детей у бывшей супруги. В конце декабря она выиграла суд за право опеки, но хоккеист до сих пор не отдал ей дочерей.

«В Америке даже близко со мной такого бы точно не произошло. Там на первом плане идут дети, потом женщины, потом животные и только затем мужчины.

Наверное, зачастую это носит не совсем справедливый характер, потому что женщины этим пользуются. Но чтобы поставить в такое положение женщину с детьми – это просто нонсенс.

Там такого не бывает. Люди просто в шоке, как можно так ущемлять в правах женщину с детьми. Это же самое ценное и дорогое, потому что мужчина всегда себе заработает.

Круто, что там идет такое воспитание общества, и грустно наблюдать за такой ситуации в России», – сказала Готовцева.

Защитник сборной России силой отобрал детей у бывшей жены. Она требует с него 1,5 млн долларов в год