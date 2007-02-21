Экс-жена Зайцева: «Мне положено 700-800 тысяч долларов в год на детей по брачному контракту»

Маргарита Готовцева, бывшая жена защитника «Оттавы» , высказалась касательно конфликта с хоккеистом и его родителями.

В конце декабря экс-супруга игрока НХЛ выиграла суд за право опеки над детьми. Ранее она сообщила, что хоккеист до сих пор не отдал ей дочерей, несмотря на решение суда.

«Я знаю, что его отец в 90-е годы состоял в солнцевской ОПГ, где успел заработать деньги, которых хватило, чтобы поставить Никиту на коньки и ввести его в хоккей.

Потом Никита начал зарабатывать, и с тех пор его родители ни в чем себе не отказывают. Никита очень щедрый парень, который родителям отдаст последнюю копейку.

Я видела в нем очень много хорошего, и мне просто жалко, что его родители давят на него и не дают раскрыться. Реально они просто развалили наш брак и лишили нас обоих счастья.

Знаю, что нельзя обвинять в этом третьих лиц, потому что это бред и мы оба взрослые люди. Но тем не менее они оказали огромное влияние на нашу семью.

Борьба сейчас идет не против меня, потому что на меня всем по фигу уже давно было. Борьба со стороны родителей Никиты идет исключительно за деньги сына, чтобы оставить бюджет в семье.

По брачному контракту мне положены 33 процента от его зарплаты на детей. Контракт у него на 4,5 млн долларов. И минус 50 процентов. Получается примерно 700-800 тысяч долларов в год. Это неточные цифры, просто навскидку», – сказала Готовцева.

Защитник сборной России силой отобрал детей у бывшей жены. Она требует с него 1,5 млн долларов в год