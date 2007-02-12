Гол Овечкина – лучший в истории НХЛ по версии ESPN. Свечников – 2-й

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ESPN составил рейтинг лучших голов за всю историю НХЛ.

Первое место занял гол нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, забитый им в ворота «Финикса» в 2006 году.

Топ-10 шайб выглядит следующим образом:

1 – Александр Овечкин;

2 – Андрей Свечников и Филип Форсберг;

3 – Марио Лемье;

4 – Яромир Ягр;

5 – Дени Савар;

6 – Павел Буре;

7 – Сидни Кросби;

8 – Марек Малик;

9 – Павел Дацюк;

10 – Владимир Тарасенко и Петер Форсберг.

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