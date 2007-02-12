Гол Овечкина – лучший в истории НХЛ по версии ESPN. Свечников – 2-й

ESPN составил рейтинг лучших голов за всю историю НХЛ.
Первое место занял гол нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, забитый им в ворота «Финикса» в 2006 году.
Топ-10 шайб выглядит следующим образом:
1 – Александр Овечкин;
2 – Андрей Свечников и Филип Форсберг;
3 – Марио Лемье;
4 – Яромир Ягр;
5 – Дени Савар;
6 – Павел Буре;
7 – Сидни Кросби;
8 – Марек Малик;
9 – Павел Дацюк;
10 – Владимир Тарасенко и Петер Форсберг.
🔥ААААААА! Свечников сломал НХЛ – снова забил из-за ворот😳
Овечкин – первый за 27 лет игрок, сделавший 3 хет-трика в 6 матчах НХЛ