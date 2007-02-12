Гол Овечкина – лучший в истории НХЛ по версии ESPN. Свечников – 2-й

ESPN составил рейтинг лучших голов за всю историю .

Первое место занял гол нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, забитый им в ворота «Финикса» в 2006 году.

Топ-10 шайб выглядит следующим образом:

1 – ;

2 – Андрей Свечников и Филип Форсберг;

3 – Марио Лемье;

4 – ;

5 – Дени Савар;

6 – Павел Буре;

7 – Сидни Кросби;

8 – Марек Малик;

9 – ;

10 – Владимир Тарасенко и Петер Форсберг.

🔥ААААААА! Свечников сломал НХЛ – снова забил из-за ворот😳

Овечкин – первый за 27 лет игрок, сделавший 3 хет-трика в 6 матчах НХЛ