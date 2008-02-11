Экс-тренер «Вашингтона»: «Овечкин спросил: «Есть водка?» Хотел обработать порез во время матча»

Бывший тренер «Вашингтона» Грег Смит рассказал о курьезном эпизоде с участием Александра Овечкина во время первого сезона хоккеиста в НХЛ.

Напомним, Овечкин дебютировал за «Кэпиталс» в 2005 году.

«На одном из матчей в начале своего дебютного сезона он повернулся ко мне на скамейке и спросил: «У вас есть водка?» Я ответил: «Что?» Он сказал: «Ну, вы знаете, водка», и показал, будто пьет. Я ему: «Нет, у меня нет водки. Сейчас середина матча». Я еще подумал, что не так с этим парнем?

Затем он показал мне, что порезал палец, и сказал, что водка убивает микробы. Я ответил: «Нет, нет, для этого у нас есть перекись. Только не пей ее».

Он обработал свой порез, а потом он говорит: «Мне нужен «plaster» (в переводе с английского – «штукатурка» – прим. Sports.ru). Я спросил его, что он имеет в виду. В итоге Овечкин порылся в моей сумке и достал оттуда пластырь, сказав: «Видишь? Plaster», – сказал Смит.