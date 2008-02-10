Шестеркин стал второй звездой дня в НХЛ

НХЛ назвала тройку лучших хоккеистов очередного игрового дня.

Третья звезда – форвард «Виннипега» Кайл Коннор с 3 (2+1) очками в матче с «Чикаго» (5:2).

Вторая звезда – вратарь Игорь Шестеркин, отразивший 42 броска из 43 в матче с «Лос-Анджелесом» (4:1).

Первая звезда – вратарь «Детройта» Джонатан Бернье с 39 сэйвами в матче с «Бостоном» (3:1).

У Шестеркина 5 побед в 6 первых матчах в НХЛ. Он повторил рекорд «Рейнджерс» для вратарей

Шестеркин – 4-й за 64 года вратарь с двумя победами при 40+ сэйвах в 6 первых матчах в НХЛ