Ковальчук о продлении контракта с «Монреалем»: «Давайте поговорим об этом через две недели»

Форвард «Монреаля» Илья Ковальчук высказался касательно возможного продления контракта с клубом.

Срок действующего соглашения рассчитан до конца нынешнего сезона НХЛ.

«Посмотрим, что будет. Я уверен, что у нас будут переговоры с генеральным менеджером, мой агент поговорит с ним, чтобы понять, чего стоит ждать. Но, как я уже говорил много раз, мне здесь все нравится. У нас особенная команда, поэтому будет здорово остаться здесь.

Думаю ли я о дедлайне? Нет. Сейчас важно продолжать бороться, играть хорошо, ведь впереди у нас много матчей против команд, которые находятся впереди [в турнирной таблице]. Мы должны бороться, и это единственное, о чем я думаю сейчас.

Давайте поговорим об этом через две недели. Давайте посмотрим, что будет в следующих пяти-шести играх, а затем поговорим», – сказал Ковальчук.

«Монреаль» может отказаться от обмена Ковальчука