Панарин первым из россиян набрал 70 очков в сезоне НХЛ благодаря голу и передаче в игре с «Детройтом»

Теги Рейнджерс Детройт НХЛ Марк Мессье Артемий Панарин Хоккей

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил и отдал голевую передачу в матче НХЛ с «Детройтом» (4:2).

Россиянин провел на льду 20 минут 45 секунд (полезность «+1») и нанес 7 бросков в створ ворот.

В 48 играх сезона в активе форварда стало 70 (27+43) баллов. Панарин стал первым из россиян в этом сезоне НХЛ, кому удалось достичь этой отметки.

Также хоккеист стал первым игроком в истории «Рейнджерс», сумевшим так быстро набрать 70 очков. Предыдущий рекорд принадлежал Марку Мессье, сделавшему это за 54 игры.

 
НХЛ
1 февраля

Гол Панарина. Рейнджерс – Детройт. 1 февраля 2020 года. НХЛ

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