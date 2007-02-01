Панарин первым из россиян набрал 70 очков в сезоне НХЛ благодаря голу и передаче в игре с «Детройтом»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил и отдал голевую передачу в матче с «Детройтом» (4:2).

Россиянин провел на льду 20 минут 45 секунд (полезность «+1») и нанес 7 бросков в створ ворот.

В 48 играх сезона в активе форварда стало 70 (27+43) баллов. Панарин стал первым из россиян в этом сезоне НХЛ, кому удалось достичь этой отметки.

Также хоккеист стал первым игроком в истории , сумевшим так быстро набрать 70 очков. Предыдущий рекорд принадлежал , сделавшему это за 54 игры.