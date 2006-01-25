Овечкин вошел в первую символическую сборную НХЛ 2010-х, Малкин – во вторую

Стали известны символические сборные 2010-х.

В опросе принимали участие генеральные менеджеры лиги, сотрудники отдела хоккейных операций , авторы NHL.com и журналисты NBC, Sportsnet и TVAS.

В первую сборную вошел капитан «Вашингтона» , во вторую – форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин.

В первую сборную десятилетия также попали нападающие Сидни Кросби ( ), Патрик Кэйн, защитники Данкан Кит (оба – «Чикаго»), Дрю Даути («Лос-Анджелес») и вратарь Марк-Андре Флери («Вегас»/ ).

Вместе с Овечкиным с 2010 по 2019 год они выиграли на шестерых 13 Кубков Стэнли.

Помимо Малкина в состав второй сборной вошли форварды Патрис Бержерон («Бостон»), Стивен Стэмкос ( ), защитники Эрик Карлссон («Сан-Хосе»/«Оттава»), Здено Хара ( ) и вратарь Хенрик Лундквист («Рейнджерс»).