Овечкин вошел в первую символическую сборную НХЛ 2010-х, Малкин – во вторую

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Стали известны символические сборные НХЛ 2010-х.

В опросе принимали участие генеральные менеджеры лиги, сотрудники отдела хоккейных операций НХЛ, авторы NHL.com и журналисты NBC, Sportsnet и TVAS.

В первую сборную вошел капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, во вторую – форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин.

В первую сборную десятилетия также попали нападающие Сидни Кросби («Питтсбург), Патрик Кэйн, защитники Данкан Кит (оба – «Чикаго»), Дрю Даути («Лос-Анджелес») и вратарь Марк-Андре Флери («Вегас»/«Питтсбург»).

Вместе с Овечкиным с 2010 по 2019 год они выиграли на шестерых 13 Кубков Стэнли.

Помимо Малкина в состав второй сборной вошли форварды Патрис Бержерон («Бостон»), Стивен Стэмкос («Тампа»), защитники Эрик Карлссон («Сан-Хосе»/«Оттава»), Здено Хара («Бостон») и вратарь Хенрик Лундквист («Рейнджерс»).

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