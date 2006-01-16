Петер Форсберг: «Если Овечкин на год уедет в Россию, это по нему больно ударит»

Легендарный шведский нападающий Петер Форсберг поделился мнением о возможном возвращении капитана «Вашингтона» в Россию ради участия в Олимпиаде-2022 в Пекине.

– Александр Овечкин имеет два пути: 1 июля 2020 года подписать новый контракт с «Вашингтоном» или вернуться в Россию на сезон-2021/22, чтобы с гарантией поехать на Олимпиаду в . Вы бы что на его месте выбрали?

– Тут только Овечкин сможет дать ответ. Насколько я его знаю, Ови хочет поехать на Олимпиаду и взять золото. Он выступает за Россию, и у нее большие шансы. Когда ты играешь за Норвегию, у тебя шансы гораздо ниже. Да простят меня норвежцы!

«Я поеду в любом случае, и неважно, что скажет , – это ведь слова Овечкина? Сильное заявление с его стороны. И будь у меня лично такой шанс играть за Швецию на Олимпиаде, я бы точно его использовал. К сожалению, Александр пока не завоевал свое золото. Но ведь у него и за океаном невообразимая карьера. Он может стать лучшим снайпером в истории НХЛ, обогнав Уэйна Гретцки. Если Овечкин на год уедет в Россию, это по нему больно ударит.

Я не знаю, что у него в голове. Но Овечкин гордится своей страной. И я нисколько не удивлюсь, если он выберет план «Б», чтобы сыграть на Олимпиаде. Тут решение может принять только он сам.

– А стоит ли так рисковать?

– Я не уверен, что НХЛ откажется от Пекина. «Скорее всего, нет» – это не отказ. И ведь надо еще провести переговоры, кто будет оплачивать страховки, перелет, сколько продлится турнир. Надеюсь, МОК убедит НХЛ приехать. Слово Овечкина имеет какой-то вес, и если его поддержат друзья… Никогда не знаешь, как все обернется.

Вот я мог уехать в НХЛ раньше, но остался на сезон-1993/94, чтобы сыграть на Олимпиаде. Потому что у Швеции были хорошие шансы на золото. То решение повлияло на всю мою карьеру. Тот буллит в финале с Канадой, который потом изображали на почтовых марках.

Я стал олимпийским чемпионом, потом вошел в Тройной золотой клуб. Это для меня много значило. Началось же все с того, что я не поехал в НХЛ, а остался дома, – сказал Форсберг.

Александр Овечкин: «Хочу поехать на ОИ-2022, но все зависит от коллективного соглашения НХЛ»