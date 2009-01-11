Малкин стал 2-й звездой дня в НХЛ

назвала тройку лучших хоккеистов очередного игрового дня.

Третья звезда – форвард Дилан Ларкин, забросивший шайбу и реализовавший решающий буллит в послематчевой серии против «Оттавы» (3:2 Б).

Вторая звезда – форвард «Питтсбурга» . На его счету 2 (1+1) очка в матче с «Колорадо» (4:3 ОТ).

Первая звезда – вратарь «Каролины» Петр Мразек, отразивший все 32 броска в матче с «Аризоной» (3:0).

Малкин сделал 640-ю передачу в НХЛ и делит с Ягром 3-е место в истории «Питтсбурга»