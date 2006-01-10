Шестеркин об отъезде в НХЛ: «У нас такая страна, сразу начинают винить: «Ему только деньги нужны, все понятно»

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин ответил на вопросы о своем дебюте в .

– Вы признались, что после дебюта отчетливо поняли, чего вам не хватает, чтобы задержаться в НХЛ. О чем речь? У вас же отменная статистика в .

– Но ребята в АХЛ по-другому играли в обороне. Я привык и знал, от кого чего ждать. «Рейнджерс» для меня – как новая команда.

Да и броски в НХЛ немного другие. Они сильнее. Нужно все компоненты подтянуть, чтобы к ним быть готовым. Скорости в НХЛ на порядок выше. Все делается гораздо быстрее.

Как говорили о футбольной «Барселоне», что они играют по тактике тики-така. Тут то же самое.

– Ходите на ужины с Артемием Панариным, Павлом Бучневичем, Александром Георгиевым?

– Ребята – да, зовут. Но пока не получилось. Ко мне родители приехали, пока провожу время с ними. Плюс пока неизвестно – что, куда, чего.

А у меня же тренировки. Надо пока в Нью-Йорке освоиться. И уже потом, если голодный буду, куда-нибудь пойдем с парнями.

А дома у меня каждый день – русская кухня. Ну а когда еще и родители приехали, я сразу начал набирать (улыбается). Уже на весы боюсь вставать.

– Надо ли было прибавлять по физике в Северной Америке?

– Когда я только приехал, мне сказали, что у меня нормальные процент жира и вес. Но я на других ребят смотрел. У них там кубики на прессе. То, что я уже очень давно не видел.

Пришлось тоже заниматься. И вот я опять приехал в «Рейнджерс». У меня жир упал на пять процентов, а вес – на семь килограмм.

– Скажите по своему опыту другим российским вратарям. Нужно ли бояться ехать в НХЛ? У вас случился дебют в «Рейнджерс». Оно того стоит?

– Если честно, тут у кого какие планы на свою карьеру. Одни не хотят рисковать своим местом. Другие хотят попробовать. Все люди разные, и нельзя никого винить.

А то у нас такая страна, что сразу очень активно начинают это обсуждать, винить и говорить: «Да вот он… Да ему только деньги нужны. Все с ним понятно…»

Но я решил попробовать, потому что у меня была такая мечта. И понял, что уже созрел. Первый шаг в НХЛ получился нормальным. Главное, чтобы дальше было только лучше, – сказал Шестеркин.