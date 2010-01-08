Овечкин – 3-й игрок в истории НХЛ с 25+ голами в 15 сезонах подряд со старта карьеры

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Оттавой» (6:1).

Россиянин забил 25-й и 26-й голы в нынешнем сезоне.

Он достиг отметки в 25 или более шайб в 15-й раз подряд за карьеру. Отметим, что нападающий забивал не менее 25 голов в каждом своем сезоне в НХЛ.

Таким образом, Овечкин стал 3-м игроком в истории лиги, достигшим этой отметки в 15 или более сезонах подряд со старта карьеры.

До него это смогли сделать (17 сезонов) и Майк Гартнер (15).

Овечкин забил 683-й и 684-й голы в карьере, разделив с Селянне 11-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ