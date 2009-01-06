Игорь Ларионов: «С матчей КХЛ часто ухожу после двух периодов, не хочу тратить драгоценное время»

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Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов поделился впечатлениями от работы в национальной команде после поражения от Канады (3:4) в финале МЧМ-2020.

 – Для вас этот турнир был чем? Первый опыт, маленькое приключение? Готовы ли вы идти дальше?

 – Когда ступаешь на тренерскую стезю, многие вещи хочется поправить. Мне очень интересно работать с молодежью. Я получил большое удовольствие, работая с Валерием Брагиным. Он уникальный тренер, отлично знает молодежь. Я вижу, как мы затронули сердца этих ребят.

На матчах КХЛ я после двух периодов часто ухожу, не хочу тратить свое драгоценное время. Средние иностранцы играют на позиции лидеров, а наши пацаны сидят на лавках. Мы должны дать возможность нашим мальчишкам ошибаться. Здесь много вещей, в которых надо детально разобраться. Никто из них практически не играет в большинстве.

 – Они вернутся в свои клубы и опять не будут играть.

 – В этом-то и проблема. Мы должны разобраться, поставить вопросы и не делать тех же самых ошибок.

 – Если останетесь в штабе молодежки, придется ходить не только на КХЛ, но и на ВХЛ.

 – Зачем смотреть, если они играют по четыре минуты. Я сказал Галенюку, что в СКА он приобрел негативную привычку: боится ошибиться. Ты не должен играть, чтобы не проиграть. Ты должен играть, чтобы выиграть. Такие вещи, которые заседают в голову, мешают потом в решающих матчах. Мы перестали созидать. Все играют в разрушительный хоккей. Эти ребята приходят, как замерзшие цветы, которым приходится оттаивать, – сказал Ларионов.

Игорь Ларионов: «В МХЛ и ВХЛ – страшная коррупция, в КХЛ – засилье ветеранов»

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