Игорь Ларионов: «В МХЛ и ВХЛ – страшная коррупция, в КХЛ – засилье ветеранов»

Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов после поражения от Канады (3:4) в финале МЧМ-2020 поделился мнением о развитии хоккея в стране.

«Мы должны делать для нашей страны хорошие команды. А у нас в МХЛ – страшная коррупция, в ВХЛ – страшная коррупция, в – засилье ветеранов.

А спорт везде омолаживается. Мы не можем терять этих ребят», – сказал Ларионов.

Канадцев в концовке финала МЧМ спасла телекамера. На нее даже вешают золотую медаль

Россия проиграла Канаде финал МЧМ. Игра была наша – сами отдали 😥