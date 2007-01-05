Россия – Канада. Мифтахов займет место в воротах, Хэйтон сыграет

Сборные России и Канады назвали составы на финальный матч молодежного чемпионата мира-2020.

Место в воротах российской команды займет Амир Мифтахов.

Капитан канадцев Баррет Хэйтон, получивший травму в полуфинале, заявлен в первом звене.

Состав сборной России:

Мифтахов (Аскаров)

Романов – Галенюк, Денисенко – Хованов – Соколов

Пыленков – Замула, Дорофеев – Морозов – Александров

Мисюль – Журавлев, Марченко – Воронков – Подколзин

Малышев, Ртищев – Круглов – Соркин, Грошев.

Состав сборной Канады:

Хофер (Доус)

Байрэм – Бернар-Докер, Лафренье – Хэйтон – Фут

Макайсаак – Смит, Фоуди – Велено – Козенс

Баль – Эддисон, Макмайкл – Делландреа – Дудаш

Драйсдейл, Байфилд – Томас – Лавуа, Мерсер.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 21:00 по московскому времени.