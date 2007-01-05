Россия – Канада. Мифтахов займет место в воротах, Хэйтон сыграет

Сборные России и Канады назвали составы на финальный матч молодежного чемпионата мира-2020.
Место в воротах российской команды займет Амир Мифтахов.
Капитан канадцев Баррет Хэйтон, получивший травму в полуфинале, заявлен в первом звене.
Состав сборной России:
Мифтахов (Аскаров)
Романов – Галенюк, Денисенко – Хованов – Соколов
Пыленков – Замула, Дорофеев – Морозов – Александров
Мисюль – Журавлев, Марченко – Воронков – Подколзин
Малышев, Ртищев – Круглов – Соркин, Грошев.
Состав сборной Канады:
Хофер (Доус)
Байрэм – Бернар-Докер, Лафренье – Хэйтон – Фут
Макайсаак – Смит, Фоуди – Велено – Козенс
Баль – Эддисон, Макмайкл – Делландреа – Дудаш
Драйсдейл, Байфилд – Томас – Лавуа, Мерсер.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 21:00 по московскому времени.