Игорь Ларионов: «Напомним ребятам, как Швейцария унизила наших старших братьев. Это будет высшей мотивацией»

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Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала МЧМ-2020 против Швейцарии. 

«Очень важна дисциплина, потому что 5 на 5 нас очень сложно обыграть. Поднимем этот вопрос, потому что 6-8 удалений в игре – многовато для нашей команды, мы должны диктовать свои условия. Надеюсь, что ребята выйдут на матч с таким же настроем, что и с канадцами и немцами.

С Денисенко и Ховановым мы ведем беседы, ждем от них продуктивности. Все-таки терпение у тренера всегда бывает, до конца веришь в игроков. Я не сомневаюсь, что завтра Денисенко и Хованов проведут лучший матч, на тренировке у них неплохо получалось.

Сейчас главное не забыть то, что они сделали с нашей олимпийской сборной. Мы сегодня напомним, как они унизили наших старших братьев, наверное, это будет высшей мотивацией.

Сейчас настрой боевой, мы прошлись по швейцарцам, у них хоккей на подъеме. Мы понимаем, что в одном матче может случиться все что угодно, поэтому будем играть первым номером – плотно, агрессивно и в быстрый хоккей», – сказал Ларионов.

14 декабря на международном турнире в Швейцарии олимпийская сборная России проиграла швейцарцам – 2:8.

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